Росія та Білорусь підписали договір про гарантії взаємної безпеки. Лукашенко попросив розмістити в країні «Орєшнік»

Лідери Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко підписали договір про гарантії взаємної безпеки двох країн в межах Союзної держави.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Путін раніше зазначив, що підписана угода визначає «взаємні союзницькі зобовʼязання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету і конституційного ладу Росії та Білорусі, цілісності та недоторканості території і зовнішнього кордону Союзної держави».

За його словами, документ передбачає залучення всіх сил, зокрема розташованої в Білорусі російської тактичної ядерної зброї для захисту обох країн.

Одразу ж після підписання документа Лукашенко попросив Путіна розмістити на території Білорусі нові системи озброєнь, зокрема «Орєшнік», яким 21 листопада РФ атакувала Дніпро. У відповідь Путін заявив, що це можливо зробити в другій половині 2025 року.