Сирійські повстанці зайшли до міста Хама — четвертого за величиною у країні

Сирійські повстанці ввійшли в Хаму — це четверте за величиною місто в Сирії. Російські війська оголосили, що виходять з міста.

Про це повідомляє Reuters.

Представники сирійської армії, разом з якою воюють російські війська, заявили, що повстанці ввійшли в Хаму після інтенсивних зіткнень. Вони також зазначили, що передислокуються за межі міста, «щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти боям в місті».

Повстанці заявили, що вони вже зайшли в райони на північному сході міста та захопили центральну вʼязницю, звільнивши затриманих.

Телеканал «Аль-Джазіра» транслював зображення повстанців у місті, деякі з них зустрічали цивільних біля кільцевої розвʼязки, а інші їхали на військових машинах і мопедах, пише Reuters.

Про наступ сирійських повстанців на Хаму стало відомо ще кілька днів тому. Головна мета — відрізати війська президента Башара Асада від ключової дороги, що веде до столиці Дамаска.

Через Хаму проходить шлях з Алеппо до основних центральних локацій на півночі, таких як місто Хомс, прибережні порти Латакія й Тартус, а також до Дамаска на півдні.



Хаму контролював уряд країни з початку громадянської війни у 2011 році.