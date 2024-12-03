Сирійські повстанці наступають на місто Хама — четверте за величиною в країні

Сирійські повстанці просуваються до центральної провінції Хама і однойменного міста — четвертого за величиною в країні — щоб відрізати війська президента Башара Асада від ключової дороги, що веде до столиці Дамаска. Повстанці продовжують утримувати Алеппо — друге за величиною сирійське місто.

Про це передає The Guardian.

Повстанці кажуть, що перебувають вже за кілька кілометрів від міста Хама і що їхні сили захопили міста Маардіс і Соран на північ від Хами.

«Сирійські та російські військово-повітряні сили завдали десятків ударів по цьому району», — повідомила Обсерваторія з прав людини в Сирії.

Хама з’єднує Алеппо на півночі з основними центральними локаціями, такими як місто Хомс, прибережні порти Латакія й Тартус і Дамаск на півдні.

Зеленим позначена територія, яку контролює опозиція, а червоним — режим Асада. Liveuamap

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це стало найінтенсивнішими боями на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.