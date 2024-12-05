NYT: Москва запланувала удар по Україні «Орєшніком» задовго до дозволу США бити ATACMS вглиб РФ

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов 27 листопада зателефонував головному військовому раднику президента США Джо Байдена Чарльзу Брауну — молодшому. Це сталося вперше за понад два роки.

Як пише The New York Times, Герасимов розповів американцю, що Москва запланувала удар балістичною ракетою «Орєшнік» по Україні задовго до рішення Вашингтону дозволити українським військовим бити американськими ракетами ATACMS вглиб Росії.

У своїй промові після удару Путін заявляв, що цей удар нібито став відповіддю на використання Україною американської та британської зброї для ударів по Росії.

Герасимов і Браун-молодший також «обговорили низку глобальних і регіональних питань безпеки», зокрема війну РФ та України. Очільник Генштаб ЗС РФ просив Брауна не оголошувати заздалегідь про дзвінок.

Що передувало

У Держдепі США 19 листопада підтвердили дозвіл Україні бити американськими ракетами вглиб Росії. Того ж дня низка медіа писали, що Україна вперше використала американські далекобійні ракети ATACMS для удару по Росії — по складу з боєприпасами в Брянській області. А наступного дня видання Bloomberg писало, що Україна вперше атакувала Росію ракетами дальнього радіуса дії Storm Shadow.

21 листопада 2024 року російські війська атакували Дніпро. Тоді українські Повітряні сили заявили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Увечері 21 листопада Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні. Американські чиновники вважають, що РФ застосувала «експериментальну» балістичну ракету середньої дальності.