Палата представників США відхилила запит Байдена про додаткову допомогу Україні на $24 мільярди

Спікер Палати представників США Майк Джонсон відхилив запит адміністрації президента США Джо Байдена включити $24 мільярди допомоги Україні до законопроєкту про короткострокові витрати, який Конгрес має ухвалити до 20 грудня.

Про це передає Politico.

«У нас є новообраний президент, і ми будемо чекати та виконувати вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього, тому я не очікую, що зараз зʼявиться якесь фінансування для України», — зреагував Джонсон.

Байден подав до Конгресу США запит про допомогу Україні, у якому зазначено, що $8 мільярдів планують надати Україні як додаткову допомогу, а решту витратити на поповнення запасів зброї США.

У Конгресу США є час до 20 грудня, щоб профінансувати уряд і уникнути шатдауну перед святами. Частина республіканців сподіваються, що під кінець року вони досягнуть угоди про витратний законопроєкт, за яким уряд фінансуватимуть до кінця вересня 2025 року. Тим часом Джонсон сказав журналістам, що він очікує ухвалення цього закону в березні.