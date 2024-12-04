До кінця президентства Байдена США планують передати Україні допомогу на всю суму в $61 млрд

США планують повністю використати фінансування у $61 мільярд, яке затвердив Конгрес, до кінця президентського терміну Джо Байдена.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після завершення міністерського засідання НАТО у Брюсселі, передає «Європейська правда».

Адміністрація чинного президента США Байдена збирається додатково наростити безпекову підтримку України, щоб розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці.

«Ми маємо намір — це моє прагнення і намір президента — використати кожен цент наявного фінансування у розмірі $61 мільярда», — наголосив Блінкен.

Також Блінкен зазначив, що союзники нарощують свою підтримку. Загалом США надали Україні $102 мільярди допомоги, а інші партнери — $158 мільярдів.

У Пентагоні підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Адміністрація президента США Джо Байдена виділила на безпекову допомогу Україні приблизно $61,4 мільярда.

Допомога включала 3 батареї ППО Patriot, 12 систем NASAMS, ППО Avenger і HAWK, сотні тисяч артилерійських снарядів, 31 танк Abrams, понад 300 бойових машин піхоти Bradley, 900 бронетранспортерів M113, 20 вертольотів Мі-17 та багато іншого.