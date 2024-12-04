Поліція Грузії вдерлася з обшуками в офіси опозиції — кілька людей затримані

У Грузії правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій. Кількох політиків затримали.

Про це повідомляють «Ехо Кавказу» та грузинський мовник Mtavari.

Силовики увірвалися, зокрема, в один зі штабів партії «Єдиний національний рух», створеної колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

Затримали засновника Mtavari та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніку Гварамія. Це сталося після обшуків МВС в офісах його союзників — партій «Гірчі — більше свободи» та «Дроа».

Також затримали члена «Коаліції за зміни», активіста Гелу Хасая. Раніше поліція навідалася до будинку адміністратора фейсбук-спільноти Daitove Іллі Глонті. Депутат опозиційної партії Lelo повідомив про затримання двох членів опозиційної коаліції.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе стверджує, що громадські організації закуповують піротехніку та інше обладнання для протестів. Він заявив, що опозиціонери та керівники неурядових організацій, які «переховуються у своїх кабінетах», не уникнуть відповідальності за законом.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цієї заяви в країні почалися нові протести, їх розганяють силовики.