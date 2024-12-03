Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ уже наступного року

З 2025 року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у 2025 році запустять всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ. Мова про заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоровʼю, у кого знищили автівки, та інші види збитків.

«Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру», — наголосив Федоров.

Він додав, що ще у квітні почали збирати до Реєстру інформацію про знищене житло. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської ГЕС.

Що передувало

Реєстр пошкодженого та знищеного майна запрацював в Україні ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а в людей є акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.

Крім того, у квітні цього року запустили Міжнародний реєстр збитків. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав — членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.

Починаючи з липня 2024 року до реєстру можна подати заяви про житло, яке Росія пошкодила чи зруйнувала під час війни. Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.