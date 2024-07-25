Всі українці тепер можуть подати заяву до Реєстру збитків через «Дію»

Відсьогодні власники житла, яке було зруйноване через вторгнення Росії зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, який стане основою для майбутніх репарацій.
Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.
Скористатися послугою зможуть українці з пошкодженим чи зруйнованим житлом, якщо:
- право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
- немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму «єВідновлення»;
- оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.
Заяву можна подати за посиланням.
- 2 квітня 2024 року в Гаазі запустили Міжнародний реєстр збитків через російську агресію проти України. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав — членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. До реєстру можна подати заяви про житло, що Росія пошкодила чи зруйнувала під час війни. Тепер країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви і оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі Росія має виплатити компенсації.