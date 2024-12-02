Трамп обрав радника з близькосхідних питань — це свекор його дочки

Дональд Трамп хоче зробити бізнесмена Массада Булоса своїм старшим радником з близькосхідних питань. Вдруге за кілька днів обраний президент США обрав на ключову посаду члена родини.

Про це повідомляє CNN.

Син Булоса Майкл одружений з донькою Трампа Тіффані. Майкл Булос активно агітував за Дональда Трампа в мусульманських американських громадах. Декілька днів тому обраний президент Штатів обрав філантропа Чарльза Кушнера послом США у Франції. Це батько Джареда Кушнера, чоловіка іншої дочки Трампа Іванки.

Республіканець давно залучає родину до політичних справ. Це спричиняє суперечки про конфлікт інтересів і кумівство, пише CNN. У 2017—2021 роках Іванка Трамп і Джаред Кушнер працювали старшими радниками в офісах Західного крила Білого дому. Кушнер був одним з головних перемовників Авраамської угоди. Ймовірно, він консультуватиме Дональда Трампа з питань Близького Сходу за межами Білого дому. Іванка відмовилася повертатися до Вашингтону.

Сини обраного президента Дональд Трамп — молодший та Ерік Трамп керували сімейним бізнесом у галузі нерухомості під час першого терміну батька. Його невістку Лару Трамп призначили співголовою національного комітету Республіканської партії. Ймовірно, Трамп знову робитиме ставку на довірених людей під час свого другого терміну, пише видання.