WP: Радник Трампа вимагав хабарів від тих, хто хотів потрапити в Адміністрацію президента США

Один з радників обраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн вимагав хабарів від тих, хто хотів потрапити в Адміністрацію президента США.

Про це пише The Washington Post із посиланням на письмову доповідь команди юристів Трампа.

Доповідь нібито замовив сам Трамп після того, як дізнався, що Епштейн просив грошей у потенційних кандидатів до його адміністрації.

За словами двох людей, знайомих зі звітом, одним із тих, від кого Епштейн хотів грошей, але не отримав їх, був Скотт Бессент — раніше Трамп номінував його на посаду міністра фінансів.

Як пише WP, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому 2024 року Епштейн запросив Бессента на обід. Там він попросив у нього щомісячну плату розміром щонайменше $30 тисяч, щоб просунути його кандидатуру, однак Бессент відмовив.

Пізніше Епштейн попросив у нього $10 мільйонів, які той мав вкласти в баскетбольну лігу. Бессент знову відмовився, хоча вважав, що якщо він вкладе гроші, Епштейн ставитиметься до нього більш прихильно. Одного разу Епштейн почав залякувати Бессента.

Крім того, Бессент був не єдиним, у кого Епштейн міг вимагати гроші. Серед інших, кого назвали в доповіді юристів Трампа, був оборонний підрядник. У нього Епштейн нібито просив $100 тисяч щомісяця, кажучи, що знає, «з ким спілкуватися в Міністерстві оборони», і що від цього залежить майбутнє його бізнесу. Однак підрядник відмовився.

Борис Епштейн Carolyn Kaster / Associated Press

Сам Епштейн відкинув звинувачення, сказавши, що «ці фейкові заяви — неправда й наклеп». Однак у звіті, який цитує WP, Трампу рекомендували припинити співпрацю з Епштейном, а Епштейна попередили про можливість висунути проти нього кримінальні звинувачення.

Борис Епштейн народився в Росії і провів там дитинство. Сам він каже, що має родичів як в Україні, так і в РФ. Американська газета The New York Times з посиланням на джерела писала, що Епштейн висунув свою кандидатуру на посаду спеціального посланця з питань врегулювання російсько-української війни.

За першого президентства Трампа Епштейн працював у команді комунікаційників у Білому домі, але у 2017-му залишив посаду через «проблеми з допуском до державної таємниці». Він координував юридичний захист у кримінальних справах проти Трампа, зокрема щодо виплат порнозірці Стормі Деніелс. Джерела NYT також кажуть, що саме Епштейн просував кандидатуру Метта Гейтса на посаду генерального прокурора США.