Російському генералу повідомили про підозру за наказ ударити по драмтеатру в Чернігові

Служба безпеки і прокуратура повідомили про підозру російському генералу Євгену Нікіфорову за наказ ударити ракетою «Іскандер» по драмтеатру у Чернігові.

Про це пише пресслужба СБУ.

Командувач угруповання військ «Захід» ЗС РФ Нікіфоров 19 серпня 2023 року наказав здійснити ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Тоді з Курської області по місту запустили ракету комплексу «Іскандер-М».

Через цей обстріл загинуло семеро людей, серед яких — шестирічна дитина. Ще понад 200 людей були поранені. Вибух пошкодив багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

Нікіфорову заочно повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.