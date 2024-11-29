Reuters: Україна просить партнерів запросити Україну в НАТО вже наступного тижня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав своїх колег з НАТО направити Києву запрошення приєднатися до Альянсу під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня.

Про це йдеться в тексті листа, з яким ознайомилося агентство Reuters.

«Ми вважаємо, що на цьому етапі запрошення має бути надане», — написав він.

За словами Сибіги, це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розвʼязаної Росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як випробувального полігона.

«Я закликаю вас підтримати рішення про запрошення України до вступу в Альянс як один з результатів засідання міністрів закордонних справ НАТО 3—4 грудня 2024 року», — написав міністр.

Що передувало

16 жовтня президент Зеленський вперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів — в одному з них йдеться про вступ України в НАТО.

Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». За його словами, Україна не хоче повертати собі право бути ядерною державою, але в обмін на це має отримати «безпекову парасольку» у вигляді членства в Альянсі.

В одному з інтервʼю Зеленський заявив, що зі США Україна зараз ближче до НАТО, ніж колись була. Скептичною щодо членства України в блоці, за словами президента, досі залишається Німеччина.