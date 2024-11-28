У Румунії перерахують голоси на виборах президента

Конституційний суд Румунії одностайно ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені в першому турі президентських виборів.
Про це повідомила пресслужба суду.
Рішення ухвалили після скарги вибулого кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив Центральну виборчу комісію у фальсифікаціях щодо голосів іншої кандидатки Елени Ласконі.
У той же час суд відхилив апеляцію Себастьяна Попеску щодо фальсифікації з боку іншого кандидата Келіна Джорджеску.
Йдеться про понад 9 мільйонів бюлетенів. За румунськими законами, у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проведуть у другу неділю після дати анулювання.
- Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. При чому Ласконі обігнала чинного прем’єр-міністра країни Марчела Чолаку усього на 2,7 тисячі голосів виборців.
- Наразі на посаді президента Румунії представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс. Він обіймає посаду вже дві каденції, тож не може брати участі у виборах. За його президентства Румунія стала ключовим союзником України, не лише проводячи тренінги та надаючи військове обладнання, включаючи систему протиракетної оборони Patriot, але й відіграючи ключову роль у транспортуванні українського зерна та інших сільськогосподарських товарів на світові ринки.