У Румунії перерахують голоси на виборах президента

Конституційний суд Румунії одностайно ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені в першому турі президентських виборів.

Про це повідомила пресслужба суду.

Рішення ухвалили після скарги вибулого кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив Центральну виборчу комісію у фальсифікаціях щодо голосів іншої кандидатки Елени Ласконі.

У той же час суд відхилив апеляцію Себастьяна Попеску щодо фальсифікації з боку іншого кандидата Келіна Джорджеску.

Йдеться про понад 9 мільйонів бюлетенів. За румунськими законами, у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проведуть у другу неділю після дати анулювання.