Влучання в об’єкти паливно-енергетичного сектора. Повітряні сили розповіли деталі масованої атаки

Під час російської масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада зафіксували 12 влучань, переважно в об’єкти паливно-енергетичного сектора.

Про це повідомили Повітряні сили України.

За даними ПС, під час повітряних атак російські війська застосовують велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках «часто перевищує кількість засобів прикриття». Також окупанти використовують відстріли теплових та радіолокаційних пасток і РЕБ безпосередньо на ракетах.

Це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні України. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні недостатньо, щоб надійно прикрити обʼєкти критичної інфраструктури. Однак українські військові використовують «максимум сил і засобів», включаючи авіацію, РЕБ, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи.

Крім цього, напередодні атак росіяни враховують погоду — це суттєво впливає на роботу ППО. Сьогодні в багатьох регіонах під час обстрілу були щільний туман та хмарність, які не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та мобільним групам.