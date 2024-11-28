Ранкова атака РФ — по деяких регіонах України били касетними снарядами

Вранці 28 листопада Росія атакувала цивільні об’єкти декількох областей України ракетами «Калібр» із касетними боєприпасами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Касетна частина ракети суттєво ускладнює роботу рятувальників і енергетиків. Фахівці ліквідовують наслідки ударів і відновлюють пошкоджені обʼєкти. За даними президента, зранку росіяни застосували проти України близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.

«Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів», — наголосив Зеленський.

Внаслідок масованої атаки по Україні були зруйновані та пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, постраждало декілька людей. В окремих регіонах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.