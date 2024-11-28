Сили ППО збили 79 ракет і 35 дронів під час масованої атаки РФ

З вечора 27 листопада до ранку 28 листопада Сили ППО знищили 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети і 35 дронів різних типів. Ще 62 ворожих безпілотники локаційно втрачені. Росія спрямувала свій удар на об’єкти енергетики України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 засобів повітряного нападу:

три зенітні керовані ракети С-300, запущені з Бєлгородської області Росії по Харківщині;

57 крилатих ракет Х-101, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградськй області РФ;

28 крилатих ракет «Калібр», запущених з акваторії Чорного моря;

три керовані авіаційні ракети Х-59/69, запущені з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу, запущених із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська, Міллерова Росії.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 10:30 28 листопада підтверджують такі збиття:

76 крилатих ракет Х-101/«Калібр»;

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачені).

Це була 11-та масована атака Росії на енергосистему України за час повномасштабної війни.