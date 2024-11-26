У Києві затримали агента спецслужб РФ, який намагався підірвати наряд поліції

Служба безпеки та Національна поліція України затримали агента російських спецслужб. На замовлення кураторів він влаштував теракт у центрі Києва 17 листопада.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, підозрюваний встановив «розтяжку» з бойовою гранатою Ф-1 в орендованій квартирі в Печерському районі Києва. Після цього невідома жінка зателефонувала до поліції та повідомила про домашнє насильство щодо себе.

На виклик прибули двоє поліцейських, але квартира була порожня. Дзвінок жінки на лінію «102» сфабрикували, щоб заманити правоохоронців до квартири. Відкриття дверей спричинило вибух, але правоохоронці встигли вибігти з квартири.

За матеріалами СБУ, спецслужби РФ дистанційно завербували 43-річного мешканця Київщини. Він уже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці. Росіяни обіцяли підозрюваному $2 000.

Раніше чоловік на їхнє замовлення підпалив шафу «Укрзалізниці» — це було «тестове завдання». Йому повідомили про підозру в терористичному акті, фігуранту загрожує 12 років тюрми.