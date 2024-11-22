Довічне увʼязнення отримав депутат, який підірвав гранати в будівлі сільської ради на Закарпатті

Довічне позбавлення волі отримав депутат Сергій Батрин, який у грудні 2023 року підірвав три бойові осколкові гранати під час засідання сільради на Закарпатті.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство зʼясувало, що злочинець заздалегідь підготувався до теракту. Спочатку він використав особисті зв’язки у кримінальних колах, щоб отримати бойові гранати РГД-5 та Ф-1, а потім сховав їх.

У день засідання сільради депутат приніс гранати до селищної ради.

За той час, коли він ненадовго вийшов із сесійної зали, привів гранати в бойову готовність. Після цього депутат повернувся і почав по черзі кидати гранати на підлогу — у кімнаті був майже повний склад депутатського корпусу сільради.

Тоді двоє людей загинули, а 26 дістали поранень.

Злочинця визнали винним за двома статтями Кримінального Кодексу України, а саме — терористичний акт, що призвів до загибелі людей, і носіння, зберігання та придбання вибухових пристроїв без законного дозволу.