У США вперше підтвердили, що Україна використовувала ATACMS у Курській області РФ

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна використовувала ракети дального радіуса дії ATACMS по цілях у Курській області Росії.

Про це він повідомив під час брифінгу.

«Вони можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську та в Курській області», — заявив він.

За словами Кірбі, США змінили для українців настанови й дали вказівки про використання ATACMS для ураження «саме цих типів цілей».

Що передувало

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

17 листопада про дозвіл бити ATACMS по території Росії повідомила газета NYT. Вона писала, що це відповідь Джо Байдена на рішення Росії ввести в бій північнокорейські війська. Видання Axios пише, що дозволили бити далекобійними ATACMS лише по Курській області РФ

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив, що США дозволили Україні бити по території Росії на глибину до 300 кілометрів. А 19 листопада інформацію про дозвіл на удари підтвердив і помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.

Того ж дня низка медіа написала про те, що Україна вперше використала американські далекобійні ракети ATACMS для удару по Росії . Проте писали про застосування ATACMS по складу з боєприпасами в Брянській області, а не в Курській.

Українська сторона не підтверджувала цього, але й не спростовувала.

Генеральний штаб Збройних сил України писав, що в ніч на 19 листопада українські військові вдарили по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев на Брянщині. Там не уточнили, якою зброєю били.

А згодом Міноборони Росії заявило, що Україна атакувала російську територію ракетами ATACMS. Нібито по Брянщині запустили шість ракет, уламки яких впали на технічну територію військового обʼєкта в Брянській області, і там виникла пожежа.

Президент Володимир Зеленський на запитання журналістів, чи дійсно Україна вдарила по Брянщині ракетою ATACMS, відповів: «Без зайвих деталей».