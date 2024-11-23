Очільниця Європарламенту закликала Німеччину передати Україні Taurus на тлі ескалації РФ

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала уряд Німеччини передати Україні ракети Taurus у відповідь на агресію Росії.

Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на інтерв’ю посадовиці німецьким медіа.

На українських військових «тисне час», а ескалація війни Кремлем викликає тривогу, переконана Мецола. Київ «не може чекати [на озброєння] вічно», додала вона.

«Так, такою є і позиція Європарламенту. Ця вимога знаходить широку підтримку. Подивимося, чи призведе це до відповідної зміни курсу після виборів до Бундестагу», — каже очільниця Європарламенту.

Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів і бойовою частиною 500 кілограмів. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, які вже успішно використовує українська авіація.

Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до Берліну з проханням надати Україні Taurus. Однак канцлер Олаф Шольц, попри критику колег, виступає проти — він побоюється, що Німеччина може бути втягнута у війну з Москвою.

Вільна демократична партія країни та партія «Зелених» натомість виступають за постачання ракет Києву. Частина опозиції теж дотримується цієї думки.