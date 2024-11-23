Очільниця Європарламенту закликала Німеччину передати Україні Taurus на тлі ескалації РФ

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала уряд Німеччини передати Україні ракети Taurus у відповідь на агресію Росії.
Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на інтерв’ю посадовиці німецьким медіа.
На українських військових «тисне час», а ескалація війни Кремлем викликає тривогу, переконана Мецола. Київ «не може чекати [на озброєння] вічно», додала вона.
«Так, такою є і позиція Європарламенту. Ця вимога знаходить широку підтримку. Подивимося, чи призведе це до відповідної зміни курсу після виборів до Бундестагу», — каже очільниця Європарламенту.
Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів і бойовою частиною 500 кілограмів. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, які вже успішно використовує українська авіація.
Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до Берліну з проханням надати Україні Taurus. Однак канцлер Олаф Шольц, попри критику колег, виступає проти — він побоюється, що Німеччина може бути втягнута у війну з Москвою.
Вільна демократична партія країни та партія «Зелених» натомість виступають за постачання ракет Києву. Частина опозиції теж дотримується цієї думки.
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з пропозицією парламенту провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року. Бундестаг працюватиме у звичайному режимі до 16 грудня 2024 року — тоді депутати голосуватимуть за довіру уряду.
- Якщо результат цього голосування буде негативним, це дасть підстави розпустити парламент. За законом президент ФРН має 21 день після голосування, щоб це зробити. Якщо Бундестаг розпустять, нових депутатів мають обрати не пізніше, ніж через 60 днів.