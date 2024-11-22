Соціал-демократи Німеччини висунуть Шольца своїм кандидатом у канцлери

Канцлер Німеччини Олаф Шольц балотуватиметься на другий термін на федеральних виборах. Соціал-демократична партія (СДПН) висуне його головним кандидатом.

Про це заявив співлідер партії Ларс Клінгбайл, передає Deutsche Welle.

«Ми хочемо йти до наступної виборчої кампанії з Олафом Шольцом», — заявив він.

Оголосили про це після того, як увечері 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що не буде кандидатом на посаду федерального канцлера і має незавершені справи на своєму місці. Водночас Пісторіус назвав Шольца видатним канцлером.

Політики із Соціал-демократичної партії Німеччини вбачали нового кандидата в канцлери саме в Пісторіусі та тиснули на Олафа Шольца, щоб той не балотувався на посаду повторно, аби їхня політсила не програла на дострокових виборах.

Останні опитування показують, що лівоцентристська Соціал-демократична партія набирає лише 14—16%, поступаючись консервативним християнським демократам (ХДС) та їхньому кандидату в канцлери Фрідріху Мерцу (32—24%), а також — ультраправій Альтернативі для Німеччини (AfD) з їхніми 18—19%.

Шольц ставив під сумнів надійність опитувань, нагадавши, що СДПН також сильно відставала від ХДС за два з половиною місяці до виборів 2021 року.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Розпад коаліції в Німеччині може дестабілізувати політичну ситуацію. Криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з пропозицією парламенту провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року. Бундестаг працюватиме у звичайному режимі до 16 грудня 2024 року — тоді депутати голосуватимуть за довіру уряду.

Якщо результат цього голосування буде негативним, це надасть підстави розпустити парламент. За законом президент ФРН має 21 день після голосування, щоб це зробити. Якщо Бундестаг розпустять, нових депутатів мають обрати не пізніше ніж через 60 днів.