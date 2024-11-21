Міністр оборони Німеччини Пісторіус не балотуватиметься на посаду канцлера

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не буде кандидатом на посаду федерального канцлера.

Про це він розповів у відеозверненні.

Натомість щодо своєї нинішньої посади він сказав: «Я тут ще не закінчив». Також політик підкреслив, що Олаф Шольц є «видатним федеральним канцлером», котрий очолював коаліцію з трьох партій, якою важко керувати, через «можливо, найбільшу кризу за останні десятиліття».

Багато політиків Соціал-демократичної партії Німеччини вбачали нового кандидата у канцлери в міністрі оборони Борисі Пісторіусі, називаючи його «найпопулярнішим німецьким політиком», який «виступає за дії». Водночас тиск на Олафа Шольца зростає, і члени СДПН прямо закликали його не балотуватися на посаду повторно, щоб їхня політсила не програла на дострокових виборах.

Водночас, за словами Пісторіуса, дебати про кандидата в канцлери завдали шкоди СДПН і роздратували виборців. Тому він прагнув завершити дискусію.

Загалом Пісторіус резюмував, що посада міністра оборони не є для нього карʼєрним трампліном і йому важлива «довіра військ».

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, звинувативши його у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його Вільної демократичної партії — вона була однією з трьох в урядовій керівній коаліції. Лінднер заявив, що вільні демократи виходять з коаліції та забирають усіх своїх міністрів.

Шольц ухвалив рішення через розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Німецькі медіа писали, що трипартійна коаліція не змогла вирішити, що робити з бюджетом на 2025 рік.

Розпад коаліції в Німеччині може дестабілізувати політичну ситуацію. Криза також може посилити опозиційні партії, зокрема проросійську «Альтернативу для Німеччини». АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження «традиційних цінностей», а ще критикує ЄС і допомогу Україні.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з пропозицією парламенту провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року. Бундестаг працюватиме у звичайному режимі до 16 грудня 2024 року — тоді депутати голосуватимуть за довіру уряду.

Якщо результат цього голосування буде негативним, це надасть підстави розпустити парламент. За законом президент ФРН має 21 день після голосування, щоб це зробити. Якщо Бундестаг розпустять, нових депутатів мають обрати не пізніше, ніж через 60 днів.