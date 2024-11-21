WSJ: Генерала з КНДР дістав поранення через український удар по Курщині

Високопоставлений північнокорейський генерал дістав поранення після нещодавнього українського удару по Курщині.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Там додали, що це вперше, коли західні чиновники заявляють, що високопоставлений військовий з КНДР став жертвою повномасштабної війни Росії проти України. Хто саме є цим генералом — невідомо.

Варто зауважити, що за даними української розвідки, до Росії для участі у війні проти України прибули лише три генерали, а також 500 офіцерів та близько 12 тисяч солдатів.

За словами українських і західних політиків, 20 листопада Україна запустила щонайменше десять далекобійних британських ракет Storm Shadow по Курській області.

Білий дім США засуджував залучення Кремлем північнокорейських солдатів і разом з цим попереджав, що вони можуть стати мішенню для Сил оборони України.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом з російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

За інформацією Bloomberg, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою надалі поглиблюватиметься.

Північна Корея та Росія уже ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні. Вона, серед іншого, містить пакт про взаємну оборону. Очільниця МЗС Північної Кореї під час візиту в Москву на початку листопада 2024 року заявляла, що лідер КНДР Кім Чен Ин від початку великої війни наказав допомагати російській армії.