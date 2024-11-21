Угорщина розгорне систему ППО на кордоні з Україною

Угорщина розгорне систему протиповітряної оборони на північному сході країни, поблизу кордону з Україною.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький, передає Reuters.

Шалай-Бобровницький зазначив, що зараз загрози ескалації українсько-російської війни «більші, ніж будь-коли». Він пояснив це тим, що Україна отримала дозвіл на удари вглиб Росії американською зброєю, а Росія нібито через це змінила свою ядерну доктрину.

«Ми все ще віримо, що миру досягнуть якнайшвидше шляхом дипломатії, а не військового рішення», — зазначив міністр оборони Угорщини.

Що передувало

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

17 листопада про дозвіл бити ATACMS по території Росії повідомила газета NYT. Вона писала, що це відповідь Джо Байдена на рішення Росії ввести в бій північнокорейські війська. Видання Axios пише, що дозволили бити далекобійними ATACMS лише по Курській області РФ. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив, що США дозволили Україні бити по території Росії на глибину до 300 кілометрів.

А 19 листопада інформацію про дозвіл на удари підтвердив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс. Того ж дня лідер РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії — вона розцінює як причину для атаки навіть масовий запуск дронів.

Західні медіа писали, що 19 листопада, у тисячний день повномасштабної війни, Україна вперше використала американські далекобійні ракети ATACMS для удару по Росії — по складу з боєприпасами у Брянській області.