Суд виправдав прокурорку і слідчого, які у 2014-му незаконно затримали 72-річного активіста Майдану

Суд Києва 15 листопада виправдав обвинувачених у справі про незаконне затримання та взяття під варту тоді 72-річного Миколи Пасічника. Потерпілий пішов з життя у 2020 році, не дочекавшись вироку суду.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровського районного суду Києва.

Фігурантами справи були ексзаступниця прокурора Оболонського району Києва Ілона Клюге та колишній слідчий міліції Віталій Матюша. Третій підсудний, колишній прокурор Андрій Сайчук помер у 2019 році, пише медійний проєкт Watchers.

За даними видання, Пасічника побили силовики «Беркуту», які розганяли протестувальників на вулиці Грушевського 22 січня 2014 року. Чоловік отримав струс мозку та численні забої. Попри це його затримали та відправили до СІЗО. За даними прокуратури, правоохоронці сфальшували рапорт, вказавши, що начебто виявили в активіста сім «коктейлів Молотова».

Сайчук підписав повідомлення про підозру Пасічнику про організацію масових заворушень. Слідчий Матюша підписав протокол про затримання, а прокурорка Клюге — клопотання, в якому наполягала взяти чоловіка під варту на два місяці. Через деякий час запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт.

Прокурори вимагали для Клюге та Матюші по 7 років увʼязнення. Зрештою, суд виправдав їх по всіх пунктах звинувачення і реабілітував померлого прокурора Сайчука. Прокуратура може оскаржити вирок в Апеляційному суді.

Революція гідності

21 листопада 2013 року в Києві почався Євромайдан. Причиною стало те, що Віктор Янукович зупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Протести переросли в антиурядові й набули більших масштабів після розгону студентів міліцією 30 листопада. У лютому 2014 року розстріли мітингувальників призвели до повалення режиму Януковича.

Події отримали назву Революція гідності, а загиблих стали називати Небесною сотнею. За даними прокуратури та МВС, під час революції загинули 107 людей. Ще 2,5 тисячі постраждали. Деякі справи Майдану тривають досі.