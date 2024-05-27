Прокурори оскаржуватимуть закриття справи щодо силовиків, які розігнали Євромайдан у 2013 році

Прокурори Офісу генерального прокурора України подадуть апеляцію на рішення Шевченківського райсуду Києва про закриття кримінальної справи проти силовиків, звинувачених у злочинах проти протестувальників Євромайдану 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Шевченківський районний суд міста Києва 24 травня 2024 року ухвалив рішення закрити за строками давності кримінальну справу щодо чотирьох керівників підрозділів столичного «Беркуту» та начальника управління громадської безпеки Київської міліції. Їх звинувачують у перевищенні влади з насильством і протиправному перешкоджанні акціям протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Обвинувальний акт скерували до суду у 2015 році.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, під час судового розгляду сторона захисту постійно зловживала процесуальними правами, щоб зривати судові засідання та затягувати розгляд справи. З огляду на це прокурори неодноразово просили суд не затягувати справу і розглянути її швидше.

Зараз прокурори готують апеляційну скаргу на судове рішення Шевченківського райсуду, тому що суд не дотримався вимог Кримінального процесуального кодексу України при закритті справи через закінчення строків давності.