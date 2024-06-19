Справи Майдану. ДБР встановило правоохоронців, які почали стрільбу по мітингувальниках 20 лютого 2014 року

Державне бюро розслідувань встановило правоохоронців, які почали стрільбу по мітингувальниках 20 лютого 2014 року.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру роти спецпідрозділу «Беркут» в Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу. За даними слідства, вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану і фактично першими, хто почав стріляти по мітингувальниках.

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року в Києві, на вулиці Інститутській, ці «беркутівці» за наказом вищого керівництва стріляли по мітингувальниках з вогнепальної зброї патронами зі свинцевою картеччю. Безпосередньо через це загинули троє мітингувальників і ще троє постраждали.

Їхні постріли фактично стали поштовхом до умисних убивств мітингувальників. Через їхні дії загинули 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

Після цих подій командир севастопольського «Беркута» разом з працівниками очолюваного підрозділу втекли до Севастополя, аби уникнути відповідальності. Згодом вони перейшли на бік Росії та сприяли анексії півострова. Досудове розслідування у справі триває.

Командиру севастопольського «Беркута» та його підлеглому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.