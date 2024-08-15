Справи Майдану: трьом командирам «Беркуту» повідомили про нові підозри

Командирам Львівського, Харківського і Севастопольського «Беркуту» повідомили про нові підозри за розгін мітингувальників у ніч на 19 лютого 2014 року в Києві.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Також про підозру повідомили помічнику начальника штабу Львівського «Беркуту» за перешкоджання акціям протесту в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що тієї ночі в центрі столиці проводили антитерористичні заходи без реальних підстав. Підозрювані виконували, як пише Офіс генпрокурора, злочинний наказ тодішнього керівництва Міністерства внутрішніх справ України.

Уночі співробітники «Беркуту» оточили Майдан з боку Європейської площі й вулиці Інститутської та штурмували мітингувальників за допомогою БТРів, водометів «Торнадо», військових прожекторів, а також використали вогнепальну зброю «Форт-5002 з набоями зі свинцевої картечі та гранати, завезені з Росії.

Це призвело до вбивства 12 мітингувальників, 8 замахів на вбивства, тяжких тілесних ушкоджень у 16 постраждалих, середньої тяжкості — у 37, легких — 78, а також до інших наслідків.

Зараз вирішують питання про запобіжні заходи для підозрюваних.