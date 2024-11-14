Європа просить США дати Україні ще зброї й накласти на РФ нові санкції до інавгурації Трампа

Європейські лідери й високопосадовці звертаються до Адміністрації президента США Джо Байдена, щоб Вашингтон дав Україні більше зброї і наклав додаткові санкції на Росію до інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Держсекретар США Ентоні Блінкен днями приїздив до Брюсселю, щоб запевнити союзників по НАТО і ЄС, що Штати активізують допомогу Україні перед приходом Трампа до влади.

Йшлося про гроші, боєприпаси і зброю, які в основному включені в пакет військової допомоги на $61 мільярд, ухвалений Конгресом США у квітні. За словами Блінкена, «кожен долар, який є в нашому розпорядженні», використають швидко. Однак поставка деякої зброї, імовірно, триватиме багато місяців, і незавершені поставки може спинити команда Трампа в Білому домі після того, як він офіційно вступить на посаду.

Наразі США працюють над новими санкціями проти російського нафтового флоту та Північної Кореї, яка допомагає РФ у війні снарядами й солдатами.

Кілька лідерів ЄС також наполягали, щоб США дозволили Україні бити американською зброєю по військових об’єктах на території Росії. Досі Джо Байден опирався цій пропозиції, бо вважає, що це матиме обмежений вплив на поле бою і не варте ризику ескалації.

Європейці посилюють зусилля із захисту своїх інтересів, особливо коли мова йде про війну в Україні, до того як Трамп стане президентом США, адже він неодноразово повторював, що хоче посадити Україну і РФ за стіл перемовин.

Політика Трампа щодо України

Газета The Wall Street Journal писала, що майбутній президент США республіканець Дональд Трамп ще не вирішив, як саме планує завершити війну Росії проти України. Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме до НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

Команда Трампа каже, що він ще не визначився з планом, як припинити війну в Україні, хоча його радники вже пропонували різні сценарії. Наразі Трамп не знає, як посадити за стіл перемовин президента України Володимира Зеленського та Путіна.

WSJ пише, що в усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

Віцепрезидентом Трамп обрав Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню. Інші члени нового уряду Трампа теж раніше критикували допомогу Україні та казали про поступки територією.