Fox News: Трамп «скоро» призначить представника, який очолить переговори про припинення війни з РФ

Очікується, що новообраний президент США Дональд Трамп незабаром призначить представника з України, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією.

Про це повідомляє Fox News Digital з посиланням на джерела.

«Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, когось із великою довірою, кому дадуть завдання знайти рішення, дійти до мирного врегулювання», — сказало одне з джерел для Fox News Digital.

Видання пише, що, імовірно, людина на цій посаді не отримуватиме заробітної плати, як це було з Куртом Волкером, який працював спеціальним представником на українських переговорах у 2017—2019 роках.

Політика Трампа щодо України

Wall Street Journal писала, що майбутній президент США республіканець Дональд Трамп наразі не вирішив, як саме він планує завершити війну Росії проти України. Деякі його радники запропонували модель, де США надаватиме українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме до НАТО протягом 20 років.

За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

Команда Трампа каже, що він ще не визначився з планом, як припинити війну в Україні, хоча його радники вже пропонували різні сценарії. Наразі Трамп не знає, як посадити за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського та Путіна.

WSJ пише, що в усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

Віцепрезидентом Трамп обрав Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Інші члени нового уряду Трампа теж раніше критикували допомогу Україні та казали про поступки територією.