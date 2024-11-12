Молдова висловила Росії протест через втручання у вибори та падіння дронів

Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії Олегу Озерову ноту протесту через втручання РФ у вибори та падіння двох російських безпілотників.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Росію звинуватили у спробі спотворити результати президентських виборів і референдуму про вступ до Євросоюзу та підірвати демократію у країні. Також у Молдові засудили порушення повітряного простору країни 10 листопада, коли на території країни помітили два російські безпілотники.

«Компетентні органи нашої країни мають чітку інформацію про те, що безпілотники запустила Росія. Посла попередили, що такі агресивні вторгнення є серйозним порушенням і недружнім жестом РФ, оскільки ці дрони загрожують життю громадян», — зазначили в МЗС.

У МЗС наголосили, що Росію вже неодноразово закликали припинити подібні дії та утриматися від будь-якого втручання у внутрішні справи Молдови в майбутньому.

Вибори в Молдові

Чинна президентка Майя Санду на виборах президента набрала 55,33% голосів. Її суперник, колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, — 44,67%. Перевага Санду над Стояногло становить 180 тисяч голосів.

Одночасно з президентськими виборами відбувся референдум про майбутнє країни в ЄС. У цілому громадяни підтримали євроінтеграцію, однак перевага була мінімальною — 50,35%. Голосів за було більше лише на 11 277 завдяки діаспорі. Після цього країна закріпила прагнення вступити до ЄС у Конституції.

Під час другого туру президентських виборів 3 листопада Молдова попередила країни Євросоюзу, що Росія спробує перешкодити голосуванню емігрантів на виборчих дільницях за кордоном. Пізніше Кишинів почав розслідувати організоване підвезення виборців до дільниць у країні та за кордоном.