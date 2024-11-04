У Молдові завершили підрахунок голосів на виборах президента — перемогла Санду. Як реагують світові лідери

Центрвиборчком Молдови завершив підрахунок голосів у другому турі виборів президента. Перемогла чинна президентка Майя Санду.

Про це йдеться на сайті ЦВК Молдови.

Санду підтримали майже 930 тисяч виборців, або 55,33% з усіх, хто голосував.

Її опонента, колишнього генпрокурора Олександра Стояногло підтримали 750 тисяч людей, або 44,67%.

Явка на вибори становила 54,34% — участь в них взяли майже 1,7 мільйона громадян Молдови.

Як реагують світові лідери

Український президент Володимир Зеленський вже поговорив із Санду і привітав її з перемогою.

«Від імені українського народу я висловив нашу солідарність з європейським вибором молдовського народу», — зазначив він.

Президент США Джо Байден зазначив, що молдовський народ проголосував за бачення президента Санду щодо безпечної, процвітаючої та демократичної Молдови.

«Протягом кількох місяців Росія намагалася підірвати демократичні інститути та виборчі процеси Молдови. Але Росія зазнала невдачі. Народ Молдови скористався своїм демократичним правом вибирати своє власне майбутнє, і він вирішив йти шляхом, узгодженим з Європою та демократією в усьому світі», — зазначив Байден.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж привітала Санду, наголосивши, що «потрібна рідкісна сила, аби подолати виклики», з якими Санду зіткнулася на цих виборах.

«Я рада продовжувати працювати з вами заради європейського майбутнього для Молдови та її народу», — додала вона.

Голова Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що лідерство Санду «визначає європейське майбутнє Молдови, де надія перемагає страх».

Президент Франції Емманюель Макрон, вітаючи Санду, наголосив, що в Молдові «демократія перемогла всі втручання і маневри». Він додав, що Франція і надалі підтримуватиме Молдову на її європейському шляху.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, вітаючи Санду, зазначив, що вона «безпечно провела Молдову через важкі часи й визначила європейський курс країни».

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні також привітала Санду й наголосила, що Італія продовжуватиме підтримувати Молдову та молдовський народ у захисті цінностей демократії та свободи.

Премʼєр Польщі Дональд Туск зазначив, що Санду перемогла, «попри агресивне і масоване втручання Росії у президентські вибори». Він сподівається, що ця тенденція збережеться протягом наступних днів і місяців і в інших країнах.

Президент Литви Гітанас Науседа привітав народ Молдови з «вибором Європи, прогресу і демократії», а також побажав країні мужності та сили на європейському шляху.

Очільник Латвії Едгарс Рінкевичс назвав переобрання Санду «чудовою новиною для Молдови» та «чудовою новиною для Європи».

Президент Естонії Алар Каріс перемогу Санду назвав «перемогою за відданість Молдови свободі та Європі» та наголосив, що Естонія підтримує Молдову на її європейському шляху.