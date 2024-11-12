FT: Дональд Трамп — молодший не ввійде в нову адміністрацію батька

Дональд Трамп — молодший приєднається до компанії венчурного капіталу 1789 Capital замість того, щоб увійти в нову команду свого батька — обраного президента США.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Старший син Трампа мав визначальну роль у передвиборчій кампанії батька: підтримав кандидатуру Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента, налагодив звʼязки з Робертом Кеннеді — молодшим.

Крім того, Дональд зацікавлював новообраного президента криптовалютою, адже колись республіканець висміював її. Разом зі своїми братами Еріком і Берроном Трамп-молодший бере активну участь у криптовалютному бізнесі World Liberty Financial.

Тепер замість повноцінної роботи в новому Білому домі США Дональд Трамп — молодший працюватиме на 1789 Capital, яка націлена на так звану паралельну економіку, включно з альтернативними медіа. 1789 Capital стверджує, що вона зосереджена на деглобалізації та «технологіях, які руйнують галузі, обтяжені надмірною бюрократією». Співзасновником і президентом компанії венчурного капіталу є інвестиційний банкір Омід Малік, який зробив політичні пожертви, зокрема, на кампанію Трампа.