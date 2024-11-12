Трамп призначить на посаду держсекретаря Марко Рубіо. Що він говорить про Україну

Новообраний президент США Дональд Трамп продовжує формувати команду. На посаду державного секретаря він призначить сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Про це повідомляють The New York Times, Reuters з посиланням на джерела.

Позиція Рубіо щодо України

У нещодавніх інтерв’ю Рубіо казав про те, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з РФ, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих Росією українських територій.

«Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів», — сказав Рубіо NBC у вересні цього року.

Наприкінці 2023 року Палата представників, де республіканці мали більшість, заблокувала пакет військової допомоги Україні. Якраз Рубіо був одним із 15 сенаторів-республіканців, які проголосували проти пакету військової допомоги. Рішення ухвалили лише у квітні 2024 — така затримка негативно вплинула на ситуацію в Україні, зокрема на фронті, адже військова допомога США вичерпалася ще наприкінці 2023 року.

The New York Times пише, що «попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб врегулювання відносин з Росією і залишилася поза НАТО».

Видання зазначає, що Рубіо підтримав позицію Трампа щодо війни Росії проти України — він заявив, що «конфлікт зайшов у глухий кут» і «його треба довести до кінця».

Водночас, коли наприкінці минулого року активіст запитав Рубіо, що він думає про численні загибелі палестинського цивільного населення, той відповів, що «ХАМАС винен на 100 відсотків».

Роль призначення Рубіо для США

Фактично вигравши на президентських виборах, Трамп частково переміг велику кількість латиноамериканців, які переважною більшістю голосували за демократів.

Обравши латиноамериканця Рубіо на посаду держсекретаря, Трамп може дати зрозуміти латиноамериканцям, що вони мають місце на найвищих щаблях його адміністрації. Цікаво, що Рубіо стане першим латиноамериканцем на цій посаді.

На посаді він, найімовірніше, надаватиме значно більшого значення Латинській Америці, ніж будь-який попередній держсекретар, сказав колишній помічник Ради національної безпеки з питань Латинської Америки в першій адміністрації Трампа Маурісіо Клавер-Кароне.

Також відомо, що Рубіо підтримував доволі сувору зовнішню політику стосовно геополітичних суперників США, зокрема, Ірану, Куби та Китаю. Особливо це стосується останньої країни. Наприклад, у 2019 році Рубіо закликав Міністерство фінансів розпочати перевірку національної безпеки популярного китайського додатка Musical.ly. Рубіо також витупав за заборону продажу китайської техніки Huawei.

Рубіо також був співголовою двопартійної Виконавчої комісії Конгресу щодо Китаю, яка мала на меті розробляти агресивну політику, особливо намагаючись усунути там порушення прав людини. У 2020 році Рубіо виступив автором законопроєкту, який намагався запобігти імпорту китайських товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці етнічною уйгурською меншиною Китаю. Президент Байден підписав його наступного року.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа Рубіо був одним із ініціаторів законопроєкту, який ускладнює процедуру відмови США від членства в НАТО. Це була відповідь на скептичне ставлення президента Трампа до НАТО, який критикував країни Альянсу за те, що ті не змогли досягти узгоджених цільових показників військових витрат. Тоді Трамп попереджав, що він не тільки відмовиться захищати країни, які «прострочують» фінансування, але й заохочуватиме Росію «робити все, що їй заманеться» щодо них.

Протягом останніх кількох років Рубіо дещо змінив свої погляди, щоб вони більше відповідали позиції Трампа, пишуть західні медіа.

Вибори президента США

У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни — переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. У нього вже 312 голосів виборщиків з необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 226 голосів. Це означає, що фактично переміг Трамп, однак формальне рішення про обрання президента Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.

Обраний президент США Дональд Трамп призначить представника від Республіканської партії Майка Волтса своїм радником з національної безпеки.

А представницею США в ООН стане представниця Республіканської партії Еліз Стефанік.

Дональд Трамп обрав очільницю своєї передвиборчої кампанії Сюзі Вайлз керівницею апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Водночас республіканець не планує запрошувати у свою нову адміністрацію колишню кандидатку на посаду президента від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього державного секретаря Майка Помпео.