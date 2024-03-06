Ніккі Гейлі завершила президентську кампанію. Вона була єдиною суперницею Трампа від республіканців

Претендентка в кандидати від Республіканської партії на посаду президента США Ніккі Гейлі оголосила про завершення президентської кампанії.

Про це вона сказала під час промови у штаті Південна Кароліна.

Ніккі Гейлі була останньою серйозною суперницею колишнього президента Дональда Трампа, який фактично став імовірним кандидатом від Республіканської партії. Вона привітала Трампа після свого оголошення, проте не підтримала його.

«Найімовірніше, Дональд Трамп буде кандидатом від Республіканської партії на зʼїзді нашої партії в липні. Я вітаю його і бажаю йому успіху. Я бажаю успіху будь-кому, хто стане президентом США», — додала вона.

Водночас Гейлі заявила, що тепер Трамп має заробити голоси тих у Республіканській партії та за її межами, хто його не підтримував. Вона сподівається, що він це зробить.

Вона попередила американців про безліч проблем, які чекають попереду, сказавши, що «світ у вогні». І нагадала, що балотувалася, зокрема, для вирішення таких проблем, як загроза державного боргу для американської економіки та важливість підтримки України, Тайваню та Ізраїлю.

Передвиборчу кампанію Гейлі вела на основі свого зовнішньополітичного досвіду (вона була постійним представником США при ООН і губернаторкою Південної Кароліни). Її кандидатуру розглядали як «зміну поколінь».

Які результати супервівторка

Президент Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп здобули переконливі перемоги майже в усіх штатах, які провели праймеріз від Демократичної та Республіканської партій у супервівторок.

Республіканська партія. Дональд Трамп переміг у таких штатах, як Каліфорнія, Техас, Айдахо, Аляска, Невада, Юта, Колорадо, Північна Дакота, Міннесота, Айова, Міссурі, Арканзас, Оклахома, Теннесі, Мічиган, Північна й Південна Кароліна, Алабама, Вірджинія, Мен, Нью-Гемпшир, Массачусетс. Тим часом Гейлі перемогла у Вермонті й окрузі Колумбія.

Демократична партія. Джо Байден переміг в усіх штатах, де проводилися праймеріз у супервівторок, але програв в Американському Самоа, де перемогу здобув кандидат з Балтимора Джейсон Палмер.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага.