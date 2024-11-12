На виробництво зброї у держбюджеті на 2025 рік заклали понад 55 мільярдів гривень

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік до другого читання 8 листопада. Понад 55 мільярдів гривень з держбюджету заклали на виробництво зброї.

Про це повідомив Мінстратегпром з посиланням на законопроєкт про держбюджет.

З виділених коштів 54,55 мільярда гривень спрямують на виконання державних цільових програм реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу, а також розроблення, освоєння і впровадження нових технологій та нарощування наявних виробничих потужностей. З них 7,6 мільярда — у загальному фонді, решта — спецфонд.

У 2024 році на цю категорію витрат виділили трохи понад 51 мільярда гривень.

У держбюджет на 2025 рік заклали ще 500 мільйонів гривень на Програму фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу.

Це програма пільгового кредитування для виробників оборонно-промислового комплексу. Вона дає доступ державним і приватним підприємствам ОПК до кредитів на пільгових умовах.

Для цього підприємство має бути критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Відсоткова ставка для виробників становить 5%, а решту відсотків оплачуватимуть коштом держбюджету. На 2024 рік на це виділили 263,4 мільйона гривень.

Держбюджет на 2025 рік

Законопроєкт про держбюджет на наступний рік у першому читанні народні депутати ухвалили 31 жовтня. За проєктом мінімальна заробітна плата наступного року становитиме, як і раніше, 8 тисяч гривень. Середній курс долара заклали на рівні 45 гривень. Очікують, що середня зарплата зросте до 24 389 гривень, а безробіття скоротиться до 17,7%. Прогнозований рівень інфляції — 9,5%. Також очікують зростання ВВП на 2,7%.

Головний пріоритет залишився незмінним — оборона, обороноздатність і безпека України. На ці потреби хочуть виділити 2 трильйони 225 мільярдів гривень.

«Усі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення і закупівлю нової зброї, дронів і техніки», — зазначив премʼєр.

Серед пріоритетів бюджету залишилися соціальна сфера, освіта і медицина.

До другого читання збільшили видатки бюджету на 50 мільярдів гривень. Зокрема, додаткові 24 мільярди гривень пропонують виділити на освіту — 12 мільярдів на доплати вчителям і ще 12 мільярдів на інвестиційні проєкти в освітній сфері.

Ще 6,3 мільярда гривень хочуть направити на медицину, а додаткові 5 мільярдів — на підтримку ветеранів.

Дорожній фонд у 2025 році не фінансуватимуть, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки України, виділять 12,6 мільярда гривень. Також повністю профінансують програму «єВідновлення».

«Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою», — наголосив Денис Шмигаль.

Виробництво зброї в Україні

Володимир Зеленський 9 листопада повідомив, що Україна вже виготовила понад 100 ракет.

У серпні Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше вдало випробувала балістичну ракету власного виробництва. Президент не розкрив жодних деталей ані про тип ракети, ані про її випробування.

24 серпня, за словами Зеленського, Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця». Президент заявив, що ворог був уражений, не уточнюючи, де саме застосували зброю.

У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна почала видавати гранти на виробництво ракет.