Зеленський: Україна вже виготовила понад 100 ракет

Україна вже виготовила понад 100 ракет.

Повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати», — сказав президент.

За його словами, наразі уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Збройних сил України. І це не просто поодинокі інвестиції партнерів, а системні моделі для інвестування.

Наприклад, йдеться про Данію, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва. З Францією Україна має домовленості про дещо іншу модель – із залученням технологій і побудовою відповідних виробництв.

Зеленський наголосив, що Україна має попередні домовленості з іншими нашими партнерами про локалізацію виробництва зброї в Україні.