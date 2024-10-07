Україна почала видавати гранти на виробництво ракет

В Україні зʼявився ринок боєприпасів, і держава контрактує та закуповує їх «мільйони», зокрема для безпілотників. Зараз уже почали видавати гранти на виробництво ракет, у наступному році їх видаватимуть на порохові заводи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley, що відбувся в Києві 3—4 жовтня, передає кореспондент «Суспільного».

За його словами, також прибрали регуляції для виробництва пороху та інших вибухових речовин в Україні.

«У цьому році, наприклад, сума інвестицій кластера Brave1 збільшилася. Скажу вам по секрету, у цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет. У наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. Це безповоротні гранти, які ми даємо як певну гарантію, що ви інвестуєте, і ці інвестиції, вони будуть окупатися», — сказав Федоров.

За словами міністра, в Україні створюють симулятори, щоб тестувати оборонні технології та інфраструктуру для цього.

«Ми створили певні юніти. В доктринах НАТО вони мають назву «інноваційні інкубатори», які тестують технології на полі бою. Ми створили власний юніт. Їх насправді сьогодні вже не один, а велика кількість. Перед тим як щось купувати, ми тестуємо це на власних юнітах і дивимося, як в реальних умовах працює той чи інший дрон, як працює РЕБ», — пояснив він.

Михайло Федоров розповів, що за останні два роки в Україні створили понад 200 компаній, які розробляють роботизовані наземні платформи, 500 компаній, які виготовляють безпілотники, та понад 100, що розробляють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«Маленькому стартапу не потрібно перетворюватися на велику корпорацію для того, щоб змінити ситуацію на полі бою. Інвесторам не потрібно чекати багато років, поки стартап стане успішною корпорацією. Це може бути три місяці, шість місяців, рік, але все може бути досить швидко», — підсумував очільник Міністерства цифрової трансформації.