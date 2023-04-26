Уряд запустив єдину платформу BRAVE1 для виробників зброї, на якій вони зможуть пропонувати свої проєкти

Уряд запустив єдину координаційну платформу BRAVE1 для виробників зброї. Там вони зможуть пропонувати напряму владі свої проєкти.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Платформу спільно розробляли Мінцифра, Мінстратегпром, Міноборони, Мінекономіки, Генштаб ЗСУ та Рада нацбезпеки і оборони.

«Ця платформа допоможе українським виробникам зброї швидше проходити шлях від ідеї до поставок та контрактів. Мінстратегпрому — забезпечити необхідне нарощення виробництва озброєння та боєприпасів українськими компаніями: державними та приватними», — пояснив Камишін.