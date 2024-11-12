Перші добровольці з Українського легіону в Польщі підписали контракти із ЗСУ

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України. Процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні.

Про це повідомляє Укрінформ.

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.

«Вітаю в Збройних силах України», — зазначив керівник рекрутингового центру після підписання контракту з кожним із добровольців.

Як зазначив на брифінгу для ЗМІ представник рекрутингового центру Петро Горкуша, станом на сьогодні заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 людей.

Що таке Український легіон у Польщі

Створення Українського легіону в Польщі прописане в безпековій угоді з Україною, яку уклали 8 липня 2024 року. Це нове добровольче військове формування буде набирати українців, які живуть у Польщі та ЄС. Також до нього можуть приймати іноземців.

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав українців за кордоном долучатися до легіону. Він зазначив, що добровольці отримають сучасну підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а також будуть укомплектовані сучасним озброєнням.

У липні Радослав Сікорський інформував, що в Український легіон, який формується на польській території, подали заявки кілька тисяч людей.