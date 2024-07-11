Кілька тисяч людей вже подали заявки в Український легіон у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в Український легіон, який формується на польській території, подали заявки кілька тисяч людей.

Про це він розповів на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

«У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалося для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників», — сказав Сікорський.

За його словами, Польща займеться навчанням та екіпіруванням добровольців, а потім вони будуть «надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі в рамках ротації».