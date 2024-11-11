Прем’єр-міністра Гаїті звільнили — він мав підготувати країну до виборів президента

Перехідна рада Гаїті відсторонила від обов’язків прем’єр-міністра Гаррі Коніля. Це сталося менш ніж через пів року після його вступу на посаду в травні 2024 року.

Про це повідомляє BBC.

Гаррі Коніль — академік та колишній співробітник ООН. Його призначили керувати Гаїті в розпал безпекової кризи, яку спричинили місцеві банди. Очікувалося, що посадовець підготує країну до перших президентських виборів з 2016 року.

Тепер Коніля має замінити бізнесмен та екскандидат до сенату країни Алікс Дідьє Фільс-Еме. Указ підписали вісім з дев’яти членів перехідної ради. Прем’єр-міністр вважає своє звільнення незаконним. Річ у тім, що Гаїті не має ані очільника держави, ані парламенту. Відповідно до конституції, лише депутати можуть усунути чинного голову уряду.

«Ця резолюція, ухвалена поза будь-якими правовими та конституційними рамками, викликає серйозні занепокоєння щодо її легітимності», — йдеться в листі Коніля, який є в розпорядженні агентства Reuters.