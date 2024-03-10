США евакуює своє посольство на Гаїті через різке збільшення бандитизму

Посольство США на Гаїті розпочало евакуацію частини свого персоналу через посилення бандитського насильства в країні.

Про це повідомляє The Hill.

«Посольство США на Гаїті залишається відкритим. Посилення бандитського насильства в районі посольства США та поблизу аеропорту призвело до рішення Державного департаменту організувати евакуацію додаткового персоналу посольства», — йдеться в заяві посольства.

Нині премʼєр-міністр Гаїті Аріель Анрі перебуває в Пуерто-Ріко і не може повернутися до своєї країни через погрози «громадянської війни» з боку бандитських угрупувань.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з Анрі минулого тижня. Речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що вони обговорили «триваючу політичну, безпекову та гуманітарну кризу на Гаїті».

Міллер зауважив, що США закликали Анрі та «інші ключові зацікавлені сторони в Гаїті досягти компромісу, який покладе край політичному глухому куту, що триває».