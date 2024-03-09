Банди атакували будівлі уряду й президентський палац у Гаїті. У країні до квітня запровадили надзвичайний стан

Увечері 8 березня озброєні банди атакували урядові будівлі, поліцейські дільниці, будівлю МВС і президентський палац у столиці Гаїті Порт-о-Пренс.

Про це пишуть CNN і ABC News.

Постріли чули по всьому місту. Очевидці повідомили журналістам, що бачили сутички між поліцейськими й бандитами, коли останні спробували захопити дві поліцейські дільниці в центрі столиці Гаїті.

Джерела ABC News стверджують, що під час перестрілки в Порт-о-Пренсі вбили понад десяток представників банд. Про жертв серед поліції не повідомляють.

Озброєні представники гаїтянських банд. Getty Images

Президентський палац у столиці Гаїті порожній від моменту вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році, а частина комплексу зруйнована після землетрусу 2010 року. Водночас палац залишається символом федерального правління Гаїті й цілодобово охороняється, тож якби палац перейшов під контроль банд, це стало б надзвичайним символічним ударом по зусиллях Гаїті в боротьбі з організованою злочинністю.

Гаїтянські банди нападають і псують майно цивільних мешканців. Getty Images

Правоохоронці Гаїті намагаються якомога швидше взяти ситуацію під контроль. У країні до 3 квітня діє надзвичайний стан, також до 10 березня запровадили комендантську годину. Хаос у столиці змусив сотні людей залишити свої домівки.

Зараз у столиці працює лише одна державна лікарня. Активісти бʼють на сполох і наголошують, що у вимушених біженців нема базових умов для життя.

Літня гаїтянка тікає від сутички поліцейських і бандитів. Getty Images

Загострення на Гаїті почалося на початку березня 2024 року. Банди випустили з вʼязниці в столиці Гаїті сотні увʼязнених. Колишній поліцейський, а нині лідер місцевих банд Джиммі Шерізьє закликає чинного премʼєра країни Аріеля Анрі піти з посади — він прийшов до влади після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році. Раніше Анрі заявляв, що залишить пост у лютому 2024 року, але тепер стверджує, що вибори відкладуть до кінця серпня 2025 року.

Під час початку заворушень Анрі був у Кенії — намагався домовитися про введення іноземних військ на Гаїті для придушення організованої злочинності. Зараз, за джерелами CNN, Анрі перебуває в Пуерто-Ріко.