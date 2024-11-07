Велика Британія вперше ввела санкції проти найманців РФ в Африці

Сполучене Королівство запроваджує нові санкції проти військово-промислового комплексу Росії та найманців Кремля у країнах Африки. Це найбільший санкційний пакет Лондону з травня 2023 року, він складається з 56 пунктів.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Санкції оголосили напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Вони націлені, зокрема, на компанії з Китаю, Туреччини та Центральної Азії, які виготовляють та постачають Москві верстати, електроніку та компоненти для дронів. Очікується, що заходи ускладнять логістику й обмежать ресурси Москви для ведення війни.

Санкційний пакет також спрямований проти приватних груп найманців РФ, включно з бойовиками «Африканського корпусу» і ще 11 людей, повʼязаних з довіреними особами Кремля. Велика Британія — перша країна G7, що наклала санкції на російських найманців в Африці.

«Вони загрожували миру та безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, масово порушували права людини на всьому континенті. [Росія] намагається використати крихке безпекове становище та природні ресурси країн для власної вигоди та розширення сферу впливу», — ідеться в повідомленні відомства.

Крім того, до санкційного списку потрапив агент ГРУ, причетний до отруєння Скрипалів «Новачком» у Солсбері.