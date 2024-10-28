Британія ввела нові санкції проти Росії за «дестабілізацію української демократії»

Велика Британія ввела нові санкції проти трьох інформаційних агентств Росії та трьох їхніх керівників за спроби «підірвати і дестабілізувати Україну та її демократію».

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Під санкції потрапило Агентство соціального проєктування (SDA), яке безпосередньо фінансує російська влада. Разом із партнерською компанією Structura вони намагалися провести низку операцій, щоб підірвати українську демократію та послабити міжнародну підтримку.

Цього року SDA також намагалася підбурити протести в шести європейських країнах. Однак, незважаючи на постійне фінансування дезінформаційних кампаній, з російськими ботами і сайтами взаємодіють обмежено. Через це SDA хотіла купити перегляди в соцмережах.

Крім цього, ці фірми та їхні менеджери відповідальні за величезну онлайн-мережу Doppelganger — вона заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами та дипфейками. Так вони хочуть приховати правду про незаконне вторгнення Росії в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.