США ввели нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили племінниця Путіна та заступники міністра оборони

США наклало санкції на майже 400 людей і компаній, яких звинувачують у постачанні Росії передових технологій, які вона використовує у війні проти України.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Серед них, як повідомляє Мінфін США, люди і компанії, що ухиляються від санкцій та постачають Росії технології й обладнання, яке вона використовує у війні проти України. У списку, зокрема, фірми й люди, які перебувають в Індії, Китаї, Швейцарії, Таїланді та Туреччині.

Міністерство фінансів США встановило понад 120 людей та організацій, що залучені до незаконних російських закупівель, і посередників, які їх підтримують. Саме ці фінансові фасилітатори допомагали обходити санкції проти РФ.

Також йдеться про 150 російських компаній військово-оборонного комплексу РФ, серед яких ті, що закуповують чи виробляють військову продукцію або ключові компоненти, прекурсори й обладнання, які дозволяють Росії створювати або підтримувати зброю, яку вона використовує проти України.

Санкції запровадили й щодо заступників міністра оборони Росії Павла Фрадкова, Андрія Булиги, Олександра Фоміна і Віктора Горемикіна. Також ввели санкції проти Анни Цивільової, яка є племінницею Путіна.