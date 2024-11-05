Польща хоче інвестувати $750 мільйонів у виробництво боєприпасів на випадок війни з РФ

Польща хоче інвестувати $750 мільйонів, щоб збільшити виробництво боєприпасів на випадок війни з Росією.

Про це пише Reuters.

Відповідний законопроєкт у Польщі опублікували пізно ввечері в понеділок, 4 листопада. У документі йдеться про те, щоб збільшити виробництво висококаліберних снарядів — так Польща хоче зміцнити власні Збройні сили.

Уряд країни планує ухвалити законопроєкт протягом четвертого кварталу.

Таке рішення Польщі не є несподіванкою. У вересні член правління державної компанії Polish Armaments Group (PGZ) Марчін Ідзік заявив, що країна планує збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Подібні безпекові заходи Польщі не є поодинокими. Так, у 2025 році країна планує збільшити оборонний бюджет до 5% від внутрішнього валового продукту (ВВП). Це рекордний показник для Польщі за всю її історію.

У серпні цього року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписав угоду з американським оборонним підприємством Raytheon про виробництво десятків ракетних установок Patriot. Він назвав це кроком до «зміцнення польської безпеки». Також Міністерство оборони Польщі закупить гелікоптери у Boeing і General Electric.

У травні премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна виділить 10 мільярдів злотих ($2,5 мільярда) на зміцнення кордонів з Росією і Білоруссю, щоби стримувати потенційну агресію. Будівництво вже розпочали.