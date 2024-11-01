Польща почала будівництво лінії укріплень «Східний щит» на кордоні з РФ

Польща розпочала будівництво лінії оборонних укріплень, які назвали «Східний щит», на кордоні з Росією.

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Східний щит» включає будівництво нових укріплень, огорож, зміни рельєфу та спеціальні ліси вздовж 400-кілометрового сухопутного кордону.

Twitter / Donald Tusk

Усього на зміцнення кордонів з Росією і Білоруссю, щоб стримувати агресію, виділили 10 мільярдів злотих ($2,5 мільярда).

«Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечний під час миру і непрохідний під час війни», — заявляв Дональд Туск у травні цього року.

Польща — це не єдина країна, яка укріплює кордони. Наприклад, у січні цього року Міноборони Естонії заявило, що Естонія, Латвія і Литва створять спільну лінію оборони на кордоні з Росією, щоб «стримати, а в разі потреби захиститися від військової загрози».

У серпні Литва почала будівництво військової бази поблизу столиці Литви Вільнюсу та за 20 кілометрів від кордону Білорусі, яка є союзницею Росії.